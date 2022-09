Maurizio Lupi a Pesaro per presentare Noi Moderati. «Per le Marche la sfida delle infrastrutture»

PESARO – La proposta è quella di azzerare le tasse agli imprenditori che realizzeranno misure di welfare per i dipendenti.

Arriva dalla lista “Noi Moderati”, che fa parte della coalizione di centrodestra e riunisce “Noi con l’Italia”, Italia al centro con Toti, Coraggio Italia Brugnaro e Udc. Hanno presentato a Pesaro i candidati nei collegi delle Marche alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

«Zero tasse per gli imprenditori che realizzeranno asili nelle aziende e altre misure di welfare per i dipendenti. Il voto utile ai moderati è solo a noi che governeremo con il centrodestra, non al terzo polo». Così il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi: «Le Marche sono un’eccellenza e una risorsa importante per l’Italia, hanno bisogno però come altre regioni di essere valorizzate. Le infrastrutture sono una sfida, parlo di portualità, turismo, autostrada del mare. La nostra lista è una bella opportunità per gli elettori di centrodestra che vogliono dare forza ai moderati».

Poi l’investitura di Lupi per il candidato di Noi Moderati al Collegio Uninominale Senato Pesaro-Ancona: «De Poli è una delle persone più autorevoli della nostra lista, nonchè presidente dell’Udc, lo ringrazio per aver accettato questa candidatura quando gliela abbiamo proposta».

De Poli ha detto: «Bisogna garantire aiuti e sostegni immediati per salvare cittadini, famiglie e imprese dal lockdown energetico: il governo intervenga con il decreto Aiuti-ter anche eventualmente con lo scostamento di bilancio. Siamo di fronte ad un’emergenza nazionale. Ci sono tutte le condizioni per farlo – ha detto De Poli – L’altro aspetto per noi prioritario è quello infrastrutturale: questa regione purtroppo ad oggi è al di fuori dei perimetri infrastrutturali. Le nostre priorità sono Alta velocità, sviluppo di aeroporto, porto e interporto, velocizzare i collegamenti ferroviari. Dobbiamo battere i pugni a Roma per ottenere i finanziamenti sulle infrastrutture. Questo è il mio impegno come candidato qui nelle Marche».

Infine la consigliera comunale di opposizione Giulia Marchionni, Presidente della Commissione Bilancio e candidata nel listino plurinominale di Noi Moderati alla Camera come capolista. «L’obiettivo è la defiscalizzazione completa al 100% per tutti quegli imprenditori che decidono di investire sul welfare aziendale. A Pesaro abbiamo molto combattuto per la questione degli asili che non sono sufficienti a dare tutte le risposte alle famiglie. Il centrodestra vincerà le elezioni e se i cittadini vogliono sostenere una vera area moderata, l’unico voto utIle è a noi Moderati».