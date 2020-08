Matteo Renzi e “La mossa del cavallo” a Senigallia e Fano

Il senatore di Italia Viva atteso alla Rotonda a mare e alla tensostruttura di Sassonia per parlare del suo libro e per fare il punto sulle imminenti elezioni amministrative e regionali

FANO – Doppia tappa per il senatore Matteo Renzi sulla riviera marchigiana per presentare il suo libro “La mossa del cavallo”. Nella giornata di venerdì 7 agosto l’ex premier sarà alle ore 18 alla rotonda a mare di Senigallia dove, oltre a parlare della sua fatica letteraria, farà il punto sulle prossime elezioni amministrative e regionali.

Ad accogliere Renzi sulla spiaggia di Velluto ci saranno i coordinatori provinciali, Silvia Rosati e Matteo Bitti, il candidato sindaco Gennaro Campanile e i candidati di Italia Viva alle elezioni regionali: Fabiola Caprari, Franco Federici e Maurizio Marchionni.

Il tour del senatore proseguirà poi a Fano: alle ore 21 è in programma presso la tensostruttura di Sassonia un incontro aperto al pubblico che verrà introdotto dal consigliere regionale Federico Talè: «Sono felice che Renzi abbia accettato il mio invito di venire a Fano».

Il focus di entrambi gli incontri sarà proprio su ‘La mossa del cavallo’: «Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi – è scritto nella descrizione del volume -. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. È urgente discutere di idee e progetti». E ancora: «Consapevole che la politica non può limitarsi al corto respiro della tattica, ma deve costruire una sequenza di azioni coordinate, Renzi presenta una strategia di medio e lungo periodo sul piano economico, istituzionale e sociale per riscrivere insieme le regole della convivenza democratica e fondare una nuova idea di comunità».