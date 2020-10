Master in competenze digitali complementari, la nuova proposta di Uniurb

URBINO – La trasformazione digitale la fanno le persone. È questa, in estrema sintesi, la motivazione con cui l’Università di Urbino propone il primo master universitario in Competenze digitali complementari, rivolto ai laureati triennali in ogni settore che vogliano acquisire piena consapevolezza delle potenzialità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nei loro settori di studio, di lavoro o di interesse.

«Le competenze digitali complementari sono l’anello mancante tra le tecnologie digitali e le loro possibili applicazioni. – dice il direttore del Master, Alessandro Bogliolo, membro del comitato guida di Repubblica Digitale e del governing board della Coalizione europea per le competenze e le professioni digitali –. Credo che qualsiasi innovazione debba partire dalle persone e che le opportunità di trasformazione digitale possano essere colte appieno solo investendo nella formazione di chi ha già le competenze e le conoscenze specifiche degli ambiti applicativi. Per questo il master è aperto ai laureati di ogni settore, senza prerequisiti».

Il master prevede 10 insegnamenti suddivisi in due periodi didattici, seminari e testimonianze di trasformazione digitale, progetti individuali e di gruppo ed elaborati finali concordati con i corsisti in base ai loro interessi e al contesto lavorativo. Per rendere la frequenza del master compatibile con esigenze lavorative e personali, i corsi sono erogati a distanza sulla piattaforma Education dell’Università di Urbino. Ogni lezione viene tenuta in diretta streaming e registrata per poter essere fruita on demand. Al termine di ogni periodo didattico è prevista una settimana intensiva (fruibile in presenza o online) che precede le verifiche di apprendimento.

L’Università è aperta alla collaborazione con aziende, enti e pubbliche amministrazioni che intendano agevolare la partecipazione al Master da parte dei propri dipendenti, o inserire il master nell’ambito dei propri piani di formazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre 2020. I corsi inizieranno il 15 novembre e il conseguimento del titolo è previsto entro novembre 2021.