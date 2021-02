Marotta, trovato dopo quasi 14 ore il 74enne Olvidio Boschini

L'uomo, che era scomparso nella mattinata dopo essere uscito per una passeggiata, è stato ritrovato nei pressi del bocciodromo, vivo e in discrete condizioni generali

MAROTTA – È stato ritrovato nella tarda serata del 23 febbraio Olvidio Boschini, il geometra 74enne in pensione che era scomparso nella mattinata dopo essere uscito per una passeggiata con il suo fidato cagnolino. Il 74enne è stato ritrovato intorno alle 23 a Ponte Sasso: si trovava rannicchiato a terra nei pressi del bocciodromo, provato ed infreddolito, ma in condizioni comunque buone.



L’allarme era scattato nel pomeriggio: l’uomo non aveva infatti fatto ritorno nell’abitazione di via Martini vicino la chiesa di San Giovanni. A seguito del messaggio condiviso dal figlio sui social tutta la città si è mobilitata per perlustrare la città. Le ricerche, a cui hanno partecipato la polizia locale ed i carabinieri di Marotta, si sono concentrate inizialmente nel centro della cittadina, poi sul lungomare o sulle altre zone solitamente frequentate dal 74enne.



Anche il sindaco di Marotta, Nicola Barbieri, aveva lanciato un appello sui social ed è stato proprio lui a dare a tutta la cittadinanza, che ha vissuto la giornata con il fiato sospeso, la lieta notizia del ritrovamento: «Il nostro concittadino Olvidio Boschini è stato ritrovato, sta bene e ha già potuto riabbracciare la sua famiglia. Ringrazio di cuore la Prefettura, le forze dell’ordine e tutti i volontari impegnati nelle ricerche».