Marotta, sulla spiaggia spunta un pesce spada – VIDEO

MAROTTA – Un esemplare di pesce spada ancora vivo è finito spiaggiato a pochi passi dai bagnanti sul lungomare di Marotta.

Pubblicato da Andrea Secchiaroli su Giovedì 16 luglio 2020

È successo nel pomeriggio del 16 luglio, all’altezza dello stabilimento balneare Happy Day’s Beach. Un incontro ravvicinato che non è di certo passato inosservato e che ha attirato non pochi curiosi che hanno immortalato l’insolita visita con foto e video poi pubblicate sui social.



La disavventura dell’esemplare di spada ha avuto anche un lieto fine: su indicazioni della Guardia Costiera, l’esemplare è stato catturato dai bagnini di salvataggio e liberato in acque più profonde.



Il pesce spada è una specie ittica ossea marina presente elle zone tropicali, subtropicali ma anche nelle acque del mediterraneo. È un tipico pesce pelagico: non è così raro che si possa avvicinare alle coste.