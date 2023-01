Marotta, spacciatore 26enne viola l’affidamento ai Servizi Sociali: scattano le manette

MAROTTA – Ha più volte violato gli obblighi correlati al suo percorso di riabilitazione dopo i suoi precedenti nel mondo degli stupefacenti e per questo è stato nuovamente arrestato.



I Carabinieri della Stazione di Marotta hanno tradotto in carcere un 26enne del luogo per aver più volte violato le prescrizioni relative alla misura dell’affidamento in prova al Servizio Sociale, a cui lo stesso era stato sottoposto a seguito dell’arresto operato nei suoi confronti nel gennaio 2021, quando venne sorpreso a cedere cocaina nell’abitato di Marotta.



Per lui si sono aperte le porte del carcere. L’operazione rientra nei numerosi controlli e blitz di contrasto allo spaccio di droga messo in atto negli ultimi giorni dalle forze dell’ordine locali.