A Marotta il set di ‘Alex Bravo, Poliziotto a modo suo’ con Marco Bocci

MAROTTA – Anche il territorio del Comune di Mondolfo sarà protagonista del set di “Alex Bravo, poliziotto a modo suo”, con la troupe impegnata a girare alcune scene sul lungomare nella giornata di sabato 30 marzo.



La serie, le cui riprese sono iniziate da diverse settimane nella vicina Senigallia, vede il famoso attore Marco Bocci vestire i panni di un ispettore di polizia dal talento ineccepibile e dalla vita privata decisamente caotica.



Diretta da Beniamino Catena, noto per successi come “Squadra antimafia” e “Doc – Nelle tue mani” e prodotta da “11 Marzo Film Srl” in coproduzione con RTI/Mediaset, la fiction sarà girata interamente nelle Marche e coinvolgerà anche Marotta. Le puntate andranno prossimamente in onda su Canale 5 in prima serata. Un’ottima occasione di promozione e visibilità per il nostro territorio.