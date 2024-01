Marotta, il 2024 sarà l’anno della riqualificazione del campo sportivo

Intervento per un importo complessivo di poco meno di 1 milione di euro. «Di fondamentale importanza per permettere alle società sportive e ai loro atleti di disporre di un impianto adeguato, efficiente e sicuro»

MAROTTA – Nei giorni scorsi il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore allo Sport Raffaele Tinti hanno effettuato un sopralluogo nel campo sportivo comunale di via Martini a Marotta, in vista dell’inizio ormai prossimo dei lavori di riqualificazione.

È stato, infatti, nei mesi scorsi approvato e finanziato il progetto per un importo complessivo di 940.000 euro, che prevede la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica nel campo centrale, impianto di illuminazione con tecnologia a led di ultima generazione e nuova recinzione perimetrale. Il centro sportivo, che si sviluppa su un’ampia area di 12.800 metri quadrati, non era mai stato oggetto in passato di lavori così significativi. Opere non più procrastinabili che permetteranno alle diverse associazioni sportive e ai tanti atleti di poter praticare l’attività in un ambiente confortevole ed efficiente. A breve partirà la gara per l’affidamento dei lavori con l’obiettivo di iniziare e completare le opere entro l’anno in corso.

«Un intervento di fondamentale importanza per permettere alle società sportive e ai loro atleti di disporre di un impianto adeguato, efficiente e sicuro. Un altro obiettivo del programma amministrativo 2021-2026 che verrà portato a termine a beneficio della comunità, in particolare dei più giovani – hanno dichiarato il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore allo Sport Raffaele Tinti -. Con questa riqualificazione prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale di valorizzazione della pratica sportiva sul territorio attraverso il rinnovo degli impianti e il ricondizionamento delle dotazioni esistenti. Lo sport come valore di vita rappresenta un forte presidio educativo, uno straordinario strumento di crescita sociale, di inclusione e di promozione del benessere psicofisico».

Inoltre, in accordo con le società calcistiche del territorio, sono stati effettuati dall’Amministrazione comunale ulteriori interventi anche nel campo sportivo “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo riguardanti l’acquisto di una tribuna, la manutenzione degli spogliatoi, la riqualificazione del campo supplementare e il miglioramento del campo principale.