Marotta piange Valentino Ferretti, carabiniere 58enne stroncato da un malore

MAROTTA – I cittadini di Marotta piangono Valentino Ferretti, carabiniere 58enne stroncato da un malore. Il militare, padre di due figli di 17 e 21 anni, era in servizio presso l’ufficio personale ad Ancona.



Per cause naturali il suo cuore purtroppo ha cessato di battere: appena la notizia si è diffusa in città ha suscitato cordoglio e tristezza; Ferretti era stimano e ben voluto: gentilezza e disponibilità erano suoi tratti distintivi. Tanti anche i colleghi che lo piangono in queste ore.



Nella mattinata del 28 maggio alle 10 verrà celebrato presso la chiesa di San Giovanni Apostolo il rito funebre. Valentino lascia la moglie Morena e i figli Lorenzo e Alessia.