MAROTTA – Marotta piange Giordano Rosati, storico patron del cantiere nautico Azzurro. L’imprenditore, che ha scritto pagine importanti della nautica locale e nazionale, è mancato all’età di 81 anni all’ospedale di Fossombrone dove era ricoverato da qualche tempo.

Il suo cantiere, aperto nel 1968, è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della nautica: a rendere popolare e notissima l’azienda l’alta qualità delle imbarcazioni, modelli da 15 ai 24 metri, costruiti completamente in legno. Giordano, affiancato dal figlio Thomas, aveva negli anni fatto crescere sempre più il nome dell’azienda, divenuta sinonimo di qualità e prestigio. Non a caso ancora oggi le imbarcazioni, vere e proprie opere artigianali, vengono commissionate da ogni parte del mondo.



Tra i suoi clienti più noti il compianto cantautore Lucio Dalla che nel 2003 aveva scelto il cantiere di Rosati per farsi costruire uno yacht a motore di 23 metri con all’interno anche uno studio di registrazione. L’artista aveva talmente apprezzato l’imbarcazione da ordinarne un’altra nel 2009 di ben 26 metri. Oltre alla stima reciproca, tra il cantante e l’imprenditore, era nata anche una bella amicizia tanto che Dalla non raramente faceva visita alla famiglia Rosati. Le esequie dell’81enne si terranno il 20 agosto alle 9.30 nella chiesa di San Giuseppe a Marotta.