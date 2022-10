Marotta, persona travolta da un treno merci in transito

L’impatto non ha lasciato scampo alla persona travolta; da chiarire l’esatta dinamica anche se non si esclude l’ipotesi del gesto volontario

MAROTTA – Dramma nei pressi della stazione di Marotta di Mondolfo nel pomeriggio del 21 ottobre. Intorno alle 16 una persona sarebbe rimasta travolta da un treno merci in transito.



L’impatto non ha lasciato scampo alla persona travolta; da chiarire l’esatta dinamica anche se non si esclude l’ipotesi del gesto volontario. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi del caso e gli operatori del 118. Disagi anche al traffico ferroviario nella tratta Fano-Senigallia.

(notizia in aggiornamento)