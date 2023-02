Marotta, pauroso schianto in autostrada A14 tra due tir: autista in codice rosso

MAROTTA – Pauroso schianto in A14 tra due mezzi pesanti. La collisione, avvenuta per cause ancora da chiarire, si è consumata sulla corsia Nord dell’autostrada, poco distante dal casello di Marotta intorno alle 19.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto durante un sorpasso: uno scontro devastante nel quale l’abitacolo di uno dei Tir è stato letteralmente dilaniato. L’autoarticolato trasportava dei furgoni che, nell’impatto, sono finiti ribaltati nella corsia stradale.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano che ha provveduto a liberare i feriti dalle lamiere; particolarmente gravi sono sembrate le condizioni di uno dei feriti che, dopo essere stato stabilizzato dal 118, è stato trasferito al nosocomio Regionale di Torrette. Le sue condizioni sono da considerarsi critiche. Sul luogo anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico che subito non pochi rallentamenti.