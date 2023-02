Marotta, in arrivo un grande parcheggio sulla statale: più di 80 nuovi posti auto

MAROTTA – Realizzare un grande parcheggio sulla statale Adriatica 16 per integrare quello inaugurato nel 2018 nei pressi della stazione ferroviaria. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che ha, infatti, recentemente acquistato all’asta per un valore complessivo di 76mila euro un ampio terreno edificabile situato al centro di Marotta lungo la strada statale, tra il sottopasso Togliatti e l’attuale distributore Eni.



Un’area idonea a soddisfare gli obiettivi programmatici e le finalità pubbliche perseguite dalla Giunta comunale. Lo step successivo è quello di avviare, con l’ufficio tecnico comunale, la progettazione per realizzare un grande parcheggio che si estende su una superficie totale di circa 2.500 metri quadrati a circa 300 metri dalla zona mare, con la possibilità di creare più di 80 nuovi posti auto a servizio della comunità. La Giunta ha già dato mandato all’ufficio di procedere con la progettazione, per poi in futuro prevedere a bilancio le risorse necessarie all’esecuzione dell’opera.

«Un intervento – spiega il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri – che richiederà del tempo ma intanto un passo importante è stato fatto, ossia l’acquisizione dell’area che ora è di proprietà del Comune di Mondolfo. È in fase di avvio la progettazione di quest’ opera che ci permetterà in futuro di riqualificare con numerosi posti auto un terreno in disuso da anni, fornendo un servizio utile alle vicine attività, ai residenti e ai turisti che durante la stagione estiva raggiungono il nostro lungomare».



Il parcheggio, situato in una posizione strategica, si aggiungerà a quello già realizzato dall’Amministrazione Barbieri vicino alla stazione di Marotta-Mondolfo, fornendo un’ulteriore risposta concreta alle esigenze dei cittadini della zona.