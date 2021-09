Marotta, lupo a spasso in zona stadio filmato da un cittadino

MAROTTA – Proseguono gli avvistamenti di lupi anche a ridosso dei centri abitati. L’ultimo arriva da Marotta dove, nella notte a cavallo tra il 6 e 7 settembre è stato avvistato un esemplare che si aggirava in via Martini, non distante dalla zona dello Stadio cittadino e dalla parrocchia di San Giovanni.



L’animale è stato immortalato da Mirco Mancini che ha condiviso il breve filmato su di una notta piazza social commentando «Un lupo di fianco al campo sportivo. Andava a fare due tiri a pallone». L’avvistamento, solo l’ultimo dei tanti, certifica una volta di più non solo il ritorno dei lupi nella nostra zona ma come questi sempre più spesso si spingano con una certa facilità anche in zone non boschive.



Nonostante non rappresenti un pericolo per l’uomo non sono mancati negli ultimi mesi disagi agli allevatori che in più di un’occasione hanno denunciato blitz costati la vita ai capi dei loro greggi. Purtroppo diversi anche gli attacchi registrati ai danni di cani domestici.