Marotta, altra notte da Far West. Lite sfocia in aggressione: 43enne accoltella un conoscente

L'aggressore, già noto alle autorità, è finito in manette: per lui l'accusa è di tentato omicidio. La vittima, un 47enne di Ponte Sasso, ha riportato una grave lesione ad un rene

MAROTTA – Ancora un grave episodio di violenza a Marotta. A pochi giorni dalla maxi rissa consumatasi presso il Miu disco dinner e balzata sui media nazionali, la città balneare torna a riempire le pagine di cronaca per un altro episodio di deprecabile violenza.

Protagonista della vicenda un 43enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che, al culmine di una lite con un conoscente, della vicina Ponte Sasso, lo ha accoltellato procurandogli una grave lesione a un rene. La scena da Far West si sarebbe consumata nella notte a cavallo tra il 9 e 10 agosto. A dare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa che ha sentito il parapiglia che si stava consumando poco distante e, temendo epiloghi nefasti, ha prontamente allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato il 43enne con svariati lividi, evidenti segni della violenta colluttazione consumatasi poco prima e anche un coltello con macchie di sangue.



Nel giro di poco tempo sulla scena ha fatto ritorno anche il 47enne che ha riferito ai militari di essere stato assalito dall’uomo. Per difendersi sarebbe scaturita quindi la violenta rissa. L’uomo avrebbe anche mostrato ai carabinieri le gravi ferite alla schiena, tra cui quella che gli ha lesionato un rene. Vista la gravità delle ferite, sul posto è stato subito chiesto l’intervento del 118 che ha trasportato d’urgenza il 47enne all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’aggressore, accompagnato al nosocomio di Fano e quindi a quello di Pesaro, è finito in manette: per lui l’accusa è di tentato omicidio.