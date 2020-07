MAROTTA – Ladri forzano un furgone parcheggiato e trafugano gli attrezzi da lavoro presenti al suo interno. È successo nell’area di sosta vicino al casello autostradale.



Vittima dal colpo un giovane artigiano di Monte Porzio che, nella serata del 21 luglio, aveva lasciato il suo furgone nel sopracitato parcheggio e si era allontanato qualche ora per concedersi una cena con un amico. Al ritorno, intorno la mezzanotte, l’amara scoperta: il mezzo era stato forzato e, al suo interno, mancavano diversi strumenti da lavoro.



Tra gli attrezzi trafugati dei trapani ed alcuni dispositivi specifici per caldaie; il bottino sarebbe stato quantificato intorno ai 5mila euro a cui si devono aggiungere i danni procurati al mezzo. Vale la pena specificare che, il parcheggio dove è avvenuto il furto, non è un’area abbandonata o poco illuminata. Al contrario, viene utilizzata spesso, anche dai giovani, come punto di raccordo e di incontro.



Sul colpo indagano i carabinieri ai quali stata formalizzata la denuncia su quanto accaduto. Un colpo simile era stato messo a segno sempre a Marotta in via Palermo a fine 2019.