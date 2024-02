Marotta, incendio in un appartamento: gli inquilini si rifugiano nel terrazzo

MAROTTA – Attimi di panico in un appartamento sito in via Rovani, a Marotta di Mondolfo dove, nella notte a cavallo tra domenica e lunedì, è divampato un incendio che ben presto ha occluso l’uscita non permettendo di fatto ai due inquilini di mettersi in salvo.



Agli occupanti non è rimasto che cercare riparo sul terrazzo in attesa dei soccorsi. Sul posto sono presto intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco che li hanno tratti in salvo con l’ausilio dell’autogru.



Sul posto anche il 118. Per i due tanto spavento ed un principio di intossicazione a causa del fumo. Le fiamme sarebbero spigionate dalla cucina dell’abitazione: da chiarire le cause. Inagibile l’appartamento.