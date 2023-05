Marotta, incendio in un’abitazione: danni limitati grazie al provvidenziale intervento dei vicini

MAROTTA – Incendio in un’abitazione sita in via Saturno a Marotta. È successo nell’ultimo weekend. Le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito partito dall’impianto di riscaldamento. Le fiamme sarebbero divampate nella mattinata quando i proprietari dello stabile si trovavano fuori casa. Ad evitare il peggio è stato l’intervento dei vicini che, oltre ad allertare i vigili del fuoco, hanno gettato acqua dalla finestra, attraverso un tubo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono intervenuti sul luogo domando ben presto il fuoco. L’incendio, partito dal bagno, anche grazie al caso, non si è propagato per il resto della casa. Nessun danno strutturale è stato riscontrato nella struttura. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.