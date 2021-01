Marotta, l’hotel Villa Joseph trionfa come Traveller Review Awards

MAROTTA – I tempi che stiamo vivendo sono sicuramente duri per tutti: l’emergenza sanitaria e la susseguente crisi economica da essa innescata stanno ricadendo su tutto il tessuto sociale ed economico. Tra gli altri ci sono comparti che più di altri sono stati colpiti da questo flagello, come appunto quello del turismo.



Proprio alla luce di questa considerazione, assume un significato ancor più speciale e importante il riconoscimento conseguito da una struttura ricettiva di Marotta: si tratta dell’hotel Villa Joseph, che si è aggiudicato il prestigioso Traveller Review Awards 2021 di Booking.com.



Una struttura sorta da poco (circa due anni e mezzo) ma che è già finita alla ribalta per diversi motivi, tra i quali un suo ospite di eccezione come il cantautore Enrico Ruggeri che tanto ha apprezzato la location, da decidere di girarci anche un video del singolo ‘Come lacrime nella pioggia’.

hotel Villa Joseph

Tornando al riconoscimento, i Traveller Review Awards, giunti alla nona edizione, sono l’alloro con cui il colosso dell’ospitalità premia i partner che hanno reso memorabili le esperienze dei viaggiatori in 220 Paesi e territori, offrendo un posto dove soggiornare, un’auto a noleggio o un taxi aeroportuale.

Villa Joseph se lo è aggiudicato con una valutazione altissima: 9.2 su 10. Enorme la soddisfazione di Joseph Guerrera, maestro gelatiere conosciuto a livello internazionale, che nel 2018 ha deciso di riqualificare la struttura: «Oggi è un giorno straordinario, chiudiamo un anno molto complesso con tante difficoltà, aggiudicandoci il Traveller Review Awards 2021 con una valutazione eccellente di 9.2 su 10. Un risultato incredibile, sono infatti solamente circa il 3% le strutture nel mondo ad aver raggiunto questa valutazione. Un risultato del genere in un anno così difficile, acquista ancor più valore. Un ringraziamento enorme a tutto lo staff e soprattutto alla nostra meravigliosa clientela, che ha capito ed apprezzato i nostri sforzi».

hotel Villa Joseph

I Traveller Review Awards rivelano anche le preferenze dei viaggiatori durante l’anno appena passato. Risulta così che gli italiani, nel recensire le strutture premiate su Booking.com, hanno apprezzato maggiormente personale, posizione e location, assolutamente in linea con le tendenze globali che premiano personale, pulizia e posizione. «Fa enormemente piacere, il nostro impegno, la nostra passione e la qualità vengono apprezzate da una clientela che proviene da tutto il mondo. Nelle Marche ci siamo posizionati tra i primi 5. In soli 10 anni abbiamo portato la gelateria a un livello internazionale, ora in poco più di due anni l’albergo tra i migliori della regione e continueremo a crescere. Ci godiamo per qualche giorno questo eccellente risultato e poi ci metteremo subito al lavoro per la stagione turistica. Marotta vuole essere grande protagonista e noi siamo pronti per tante novità».