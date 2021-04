L'uomo è stato trasferito al nosocomio di Ancona in prognosi riservata. Per liberarlo dal groviglio di lamiere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

MAROTTA – Sarebbero gravi le condizioni del 51enne autotrasportatore, rimasto vittima di un violento schianto nella notte a cavallo tra il 2 e 3 aprile lungo la Strada Statale 424 sulla rotatoria di via Unità d’Italia.



L’uomo era al volante di un carroattrezzi quando è impattato contro un tir che stava eseguendo un trasporto eccezionale con uno yacht. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale di Torrette.

Molto complessi i soccorsi: il carico straordinario, che viaggiava in direzione dell’entrata della A14 per dirigersi a Forlì, si trovava fermo sul lato di uscita, ostruendo tutta l’arteria stradale. Il 51enne è finito con il suo mezzo incastrato sotto lo scafo del natante dal lato opposto. Per liberarlo dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.



A rendere il tutto ancora più complicato lo sversamento di carburante dal tir che ha reso necessario fare particolare attenzione e l’intervento di una ditta specializzata per la messa in sicurezza della zona. Sul posto anche la Polizia stradale: da chiarire ancora l’esatta dinamica del sinistro.