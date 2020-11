La dea bendata bussa a Marotta: gioca 4 euro e vince un milione

La vincita è frutto di una giocata plurima di 4 euro. Un evento a dir poco rarissimo che in Italia finora ha avuto solo altri 136 precedenti. Nel paese è caccia al fortunato possessore del prezioso tagliando

MAROTTA – La dea bendata ha fatto visita a Marotta regalando a un fortunatissimo cliente una vincita milionaria. È successo nella tabaccheria di Marco Vitali in via Dalmazia. L’avventore, con una giocata di pochi euro, si è aggiudicato una maxi vincita: 1 milione di euro.

L’ufficialità della vincita, avvenuta nella giornata di mercoledì 18 novembre, è arrivata il 19 novembre, quando sono stati resi noti i numeri vincenti della lotteria Million Day nella ricevitoria di Marotta.



La vincita è il frutto di una giocata plurima di 4 euro. Un evento a dir poco rarissimo che in Italia finora ha avuto solo altri 136 precedenti. Sul sito della Lottomatica nella serata di ieri è stata reso noto che «il quarto milionario di novembre del Million Day è nella regione Marche, grazie ad una giocata plurima. Mercoledì 18 novembre a Mondolfo in provincia di Pesaro Urbino, il 137esimo giocatore diventato milionario ha vinto il premio massimo».



Naturalmente appena la notizia è rimbalzata nel Comune e sui social subito è scattata la caccia al fortunato possessore del prezioso tagliando che sarebbe comunque un cliente occasionale della ricevitoria. Per quello che concerne la riscossione del premio al giocatore baciato dalla fortuna basterà recarsi nella banca convenzionata con il gestore del gioco, presentando la ricevuta che attesta il riconoscimento del premio.