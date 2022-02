MAROTTA – È fuori pericolo F. C., l’82enne che, dopo aver accoltellato la sorella C. C. di 79 anni, ha ingerito una dose massiccia di sonniferi. L’uomo, ricoverato d’urgenza al Santa Croce di Fano, è piantonato dai carabinieri. Per lui l’accusa è di tentato omicidio. Molto gravi invece le condizioni della donna.



L’aggressione si è consumata a Marotta nell’abitazione che i due condividono a Piano Marina in via degli Astronauti, un quartiere residenziale a poche centinaia di metri dal lungomare della città. A far scattare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla della 79enne che, dopo essere stata raggiunta da un fendente, è scappata in strada implorando aiuto. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 ed i carabinieri della stazione di Marotta.



Alla vista dei militari, probabilmente convinto che la sorella fosse deceduta, l’uomo ha ingoiato una quantità ingente di barbiturici, circa tre flaconi. La donna, in evidente stato di shock, è stata trasferita poi dai sanitari all’ospedale regionale di Torrette. L’uomo si trova invece ancora al Santa Croce: appena avrà ripreso conoscenza sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Conoscenti riferiscono che i rapporti tra i due fossero logori e che le liti fossero abbastanza comuni. Non si conoscono i motivi che possano aver innescato la furia omicida dell’uomo. L’82enne risulta comunque incensurato. Ancora sotto shock anche i residenti della zona che mai avrebbero pensato ad un epilogo del genere.