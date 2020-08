Marotta, esce dal casello e centra una moto: 29enne all’ospedale

MAROTTA – Altro grave schianto con protagonista un’auto ed una motocicletta si è consumato nella giornata di ieri, 20 agosto. È successo sulla strada Pergolese, nei pressi dell’uscita dell’autostrada. Erano circa le 12 quando un centauro 29enne di Mondolfo, per cause ancora da chiarire, è stato centrato da una Opel in uscita dal casello, che si stava immettendo sulla Sp 424.

L’impatto è stato estremamente violento tanto da fare temere il peggio ai diversi passanti che si sono fermati per soccorrere il centauro. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del sinistro e per fare luce sull’esatta dinamica di quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità.



In evidente stato di shock la ragazza alla guida della vettura che comunque non ha riportato ferite. Il motociclista, che nell’impatto si è procurato diverse contusioni, è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato al nosocomio locale.

Disagi al traffico, già abbastanza congestionato a quell’ora.