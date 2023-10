Marotta, blitz dei ladri nella scuola di arti marziali. Lo sfogo del titolare sui social

Un intrusione maldestra, sicuramente non fatta da professionisti come testimonia anche l’esiguo bottino: pochi capi d'abbigliamento tra i quali felpe e giubbotti con i loghi della società sportiva.

MAROTTA – Ladri in azione nella scuola di arti marziali che ha sede nel lungomare nord di Marotta, di fianco all’ex colonia Santa Cecilia. A denunciare l’accaduto è stato il titolare Angelo Ciarafoni attraverso i social dove ha voluto rendere pubblico questo deprecabile blitz.

L’intrusione si sarebbe consumata probabilmente nell’ultimo weekend. I ladri sarebbero entrati dal portone in legno dopo aver tentato invano di forzare le finestre al piano terra. Un intrusione maldestra, sicuramente non fatta da professionisti come testimonia anche l’esiguo bottino: pochi capi d’abbigliamento tra i quali felpe e giubbotti con i loghi della società sportiva.



Più ingenti i danni arrecati alla porta. Il sospetto che dietro il colpo ci siano dei giovanissimi è forte: sicuramene le telecamere presenti forniranno elementi importanti per fare luce su quanto accaduto e dare un volto ai responsabili. Sicuramente i capi in questione non passeranno inosservati:

«Diciamo che sia una bravata, ma non furba – conclude Ciarafoni – Perché i capi che hanno preso sono le divise della squadra agonistica, ovvero sono capi che hanno solo gli atleti agonisti di quest’anno. Se un genitore che a casa trova una felpa nuova o maglietta con il nostro simbolo si faccia una domanda: “Dove l’avrà presa”? Risposta semplice: l’ha presa in prestito nella nostra palestra».