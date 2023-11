MAROTTA – Auto in fiamme nella notte a cavallo tra domenica 5 e lunedì 6 novembre. È successo intorno alle 3:30 nei pressi del casello autostradale di Marotta.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Fano che, con il supporto personale da Pesaro intervenuto con un’autobotte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto e l’area dell’intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.