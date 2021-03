MAROTTA – Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 18 marzo a Marotta. È successo lungo via Sterpettini: erano circa le 18.30 quando una Station wagon condotta da un 50enne ha centrato un mezzo comunale Ape dove alla guida c’era un 57enne, dipendente del Comune di Mondolfo.



Uno schianto frontale violentissimo che ha reso necessario l’intervento immediato del 118 e dei Vigili del Fuoco per liberare l’uomo rimasto incastrato dalle lamiere del mezzo. Sul luogo, i sanitari hanno chiesto anche l’immediato intervento dell’eliambulanza per il trasporto del ferito all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche le autorità: due pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Fano e di Marotta e la Polizia locale.



Il conducente della Opel è stato sottoposto ad accertamenti alcoltest da parte dei militari. Il 57enne, nonostante il trasferimento in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita: nell’impatto avrebbe riportato la frattura della gamba. Durante le concitate operazione di soccorso anche un Vigile del Fuoco sarebbe rimasto ferito a causa di una grossa scheggia di vetro. Anche lui è dovuto ricorrere al 118.