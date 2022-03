MAROTTA – In auto con oltre 140 grammi di cannabis. Ad essere pizzicati dai Carabinieri di Marotta sono stati un uomo ed una donna che stavano transitando nel Comune in auto. È successo nell’ultimo weekend durante un controllo di routine.



Ad insospettire i militari è stato l’eccessivo nervosismo di alcune delle quattro persone presenti nell’auto. Un atteggiamento che ha suggerito ai Carabinieri di approfondire i controlli: dalla perquisizione è ben presto emerso che un uomo era in possesso di un panetto di hashish di circa 100 grammi ed alcune dosi già pronte; una donna aveva invece con sé circa 40 grammi di marijuana.



Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’uomo con l’hashish è stato arrestato mentre la per la donna è scattata la denuncia. E’ plausibile che l’ingente quantitativo sarebbe andato ad alimentare il mercato locale di droghe leggere.