Marotta, 43enne incensurato trovato con oltre un chilo di hashish

MAROTTA – Incensurato ed insospettabile scoperta con 1,3 chili di hashish. A finire in manette un 43enne residente a Marotta e titolare di un’ottica. Le indagini che hanno portato all’arresto sono state condotte a quattro mani dal Commissariato di Fano e quello di Senigallia: i poliziotti nella mattinata del 17 marzo si sono recati nella sua abitazione per una perquisizione e lì hanno rinvenuto il grosso quantitativo di stupefacente.



Per lui sono scattate le manette per possessi di stupefacente finalizzato alla spaccio. Nella giornata di ieri si è volta l’udienza di convalida che ha portato alla convalida dell’arresto davanti al gip che ha confermato la misura degli arresti domiciliari. In queste ore proseguono le indagini per cercare di fare luce sul ruolo del 43enne nel mondo dello spaccio locale: sotto la lente d’ingrandimento il telefono per cercare di ricostruire la rete di spaccio, gli eventuali fornitori ed i clienti abituali.