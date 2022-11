Marotta, 24enne entra in un negozio e tenta di rubare un giubbotto

MAROTTA – E’ entrato in un negozio ed ha tentato maldestramente di trafugare un giubbotto dal valore di 300 euro. È successo nel pomeriggio di sabato scorso 5 novembre nel centro commerciale King di Marotta. Protagonista in negativo della vicenda un 24enne residente a Loreto che dopo essere entrato nel negozio ha cercato di occultare il capo di abbigliamento.

L’agire circospetto aveva già messo in allarme gli uomini della sicurezza che avevano subito attenzionato il giovane. A confermare la loro intuizione ci hanno pensato le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato il 24enne mentre taccheggiava il giubbotto. A quel punto sono stati allertati i militari che lo hanno atteso all’uscita e lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto.

Nella mattinata del 7 novembre si è svolto il processo per direttissima dove il 25enne avrebbe ammesso le sue responsabilità asserendo che siano state dettate da uno stato di necessità visto che è al momento disoccupato. In attesa dell’udienza che si terrà i primi di dicembre per lui è scattato l’obbligo di dimora a Loreto.