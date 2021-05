Il ragazzino, che non è chiaro se al momento dell’impatto fosse o meno in sella alla sua bici, sarebbe ricoverato all’ospedale dorico per accertamenti

MAROTTA – Attimi di paura a Marotta dove un 12enne sarebbe stato investito mentre si stava recando a scuola. Il ragazzino sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada, da una vettura condotta da una 64enne di Mondolfo.



Sono ancora scarne e frammentarie le informazioni sull’esatta dinamica: temendo il peggio, i presenti che hanno assistito alla scena, hanno subito allertato il 118 che ha optato per l’intervento dell’eliambulanza.



Il 12enne, che non è chiaro se al momento dell’impatto fosse o meno in sella alla sua bici, non avrebbe comunque mai perso conoscenza. Non è stato ancora divulgato nessun bollettino medico ufficiale: al momento sarebbe ricoverato all’ospedale di Torrette per accertamenti.



Notizia in aggiornamento