Le mareggiate “invadono” la ciclabile, ma niente fondi per la difesa della costa

PESARO – Mareggiate che invadono anche la pista ciclabile, ma i fondi per la difesa della costa non arrivano.

«È stato bocciato in Commissione Bilancio l’emendamento a mia firma nel quale chiedevo un contributo urgente di 150mila euro per il Comune di Pesaro per interventi in difesa della costa», comunica il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd). «Nel tratto di spiaggia Levante-Sottomonte – spiega – la situazione è piuttosto critica e dopo le recenti mareggiate il litorale è stato ulteriormente danneggiato, tanto che ora è a rischio anche una parte della pista ciclabile. È necessario redigere subito un progetto e finanziarlo, per questo motivo ho chiesto con urgenza un contributo straordinario da inserire nel Bilancio di previsione, ma la mia richiesta durante la seduta di oggi è stata respinta».

Sempre in tema di difesa della costa, Biancani sostiene che nel nuovo bilancio viene messa in discussione anche la scelta del cofinanziamento per realizzare i progetti dei Comuni, «questa procedura avviata negli ultimi anni ha dato buoni risultati, consentendo a tante amministrazioni di poter contare sul contributo della Regione fino al 50% dei costi. Gli stessi lavori partiti in questi giorni a Pesaro sulla spiaggia di Ponente per il rafforzamento delle scogliere soffolte sono stati possibili grazie alle risorse del cofinanziamento».

I danni delle mareggiate

Al momento sono stati previsti in bilancio fondi diretti ad altri Comuni. «Non contesto assolutamente la scelta di un Comune piuttosto che di un altro – precisa Biancani -, sono sicuro che stiamo parlando di tutte situazioni che necessitano di lavori urgenti. Ma ritengo che anche la città di Pesaro in questo momento abbia bisogno di un aiuto dalla Regione, considerata l’emergenza» .

«Mi auguro – conclude il consigliere regionale – che l’assessore intervenga a sostegno della richiesta e che intenda anche confermare l’appoggio ai progetti che prevedevano un cofinanziamento regionale. Resta fermo il mio impegno a riproporre nel corso della sessione di bilancio lunedì prossimo in Consiglio regionale la richiesta di finanziare questi lavori urgenti sul tratto Levante-Sottomonte».