“Mare Magnum” a Pesaro: cooking show, laboratori, assaggi e dibattiti sui piatti di pesce

PESARO – “Mare Magnum – Il pesce nelle tavole pesaresi” il nuovo evento dedicato alla filiera ittica locale e ai piatti della tradizione è in programma sabato 13 e domenica 14 novembre. La manifestazione, per evitare cambi last second, ha deciso di giocare d’anticipo sul meteo e ufficializzare la sua location definitiva: il cortile e i portici di palazzo Gradari (via Rossini). «Siamo impazienti di raccontare, divertendo, la filiera ittica locale – sottolineano Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività Economiche – e il valore dei nostri prodotti e piatti tipici con un appuntamento che ci auguriamo possa diventare una tappa fissa nel calendario di eventi della città».

Per farlo il festival – a ingresso gratuito, green pass e mascherina obbligatori – ha in serbo un ricco programma promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato e con il sostegno di Spazio Conad.

Il cortile di palazzo Gradari si colorerà dalle 11 di sabato con l’apertura del “Villaggio con artigianato e specialità enogastronomiche” insieme agli stand di Polpo di Fulmine, Azienda Agricola De Leyva, Ceramiche Durazzi. Alle 18, Mare Magnum accoglierà la Rete dei Comuni Sostenibili che consegnerà all’amministrazione una targa di riconoscimento per consacrare il percorso green fatto dal Comune.

Il Festival riprenderà gli appuntamenti alle 9:30 di domenica con i saluti del sindaco Matteo Ricci a operatori e visitatori dell’evento per poi proseguire alle 10, con il laboratorio di pasta fresca “Come si fa il Passatello” proposto da “Le Grestini Pastaiole”. Dalla stessa ora, palazzo Gradari si colorerà con le ceramiche d’autore Bucci. Alle 11, seguirà “Come abbinare il vino al nostro pesce”, insieme ai produttori vitivinicoli dell’Azienda Agricola De Leyva. Alle 12, “La Filiera Ittica Pesarese” sarà raccontata attraverso gli aneddoti e le storie dei pescatori e dei commercianti locali.

Imperdibile, alle 13, la degustazione “Porta il piatto… te lo riempiamo noi” insieme ai pescatori di Pesaro che, supportati dagli studenti dell’istituto alberghiero Santa Marta, faranno assaggiare i passatelli De.Co. della città. Sarà bandita la plastica: per partecipare il pubblico dovrà portare da casa un “kit assaggio” composto da un piatto, una posata e un bicchiere, utile per degustare il vino bianco offerto da Spazio Conad.

Mare Magnum proseguirà, alle 15, con “Alla scoperta dei pesci del Mare Adriatico“, insieme al biologo marino Corrado Piccinetti. La storia della ristorazione pesarese sarà il tema dello show cooking delle 16 con Uldergo. Alle 17, spazio ai giovani studenti dell’istituto alberghiero Santa Marta e alle loro tre versioni di passatelli al pesce abbinate al giusto vino bianco locale.

Lo spettacolo della cucina di Mare Magnum proseguirà, con Andrea Lo Cicero, di Gambero Rosso Channel. Atleta, coltivatore, allevatore di asini, esperto di giardini, di erbe aromatiche, di cucina, personaggio televisivo, “il barone” ex rugbista campione della Nazionale sarà protagonista del cooking show delle 18 durante il quale mostrerà ai presenti la sua rivisitazione del “Passatello con sugo di pesce” alla pesarese, con prodotti del territorio e pesci dell’Adriatico.

A chiudere la prima edizione di Mare Magnum, alle 19, sarà la commissione della Denominazione Comunale assegnerà i riconoscimenti De.Co. ai “Passatelli al Pesce” proposti dai ristoranti della città – Cocktail / Bar + Cucina, Gibas, Il Cigno Bianco, La Rustita, Maremosso, Osteria La Settima Fila, Polo Pasta & Pizza, Giro di Boa, Toccata e Fuga, Uldergo – che ne avranno rispettato il disciplinare mantenendo gli ingredienti e il procedimento della tradizione.