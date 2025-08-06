Marche e Zes, Confartigianato Pesaro Urbino Ancona: «Opportunità per le imprese»

PESARO – L’inserimento della regione Marche nella Zona Economica Speciale (ZES) genera commenti e reazioni. Il candidato Dem Matteo Ricci parla di “presa in giro” per i marchigiani. Ma anche il mondo delle imprese commenta.

Confartigianato Pesaro Urbino Ancona parla di «un passaggio importante per il rilancio del sistema produttivo locale. La decisione apre la strada a nuove opportunità per attrarre investimenti e di crescita per le imprese, grazie agli strumenti di agevolazione fiscale e semplificazione burocratica previsti dalla normativa».



Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ha espresso «soddisfazione per questa scelta, che potrà

favorire l’accesso a incentivi fondamentali per stimolare investimenti e innovazione. L’inserimento delle

Marche nella Zona Economica Speciale (ZES) unica segue le difficoltà che il nostro territorio sta affrontando

da anni, ma questa decisione rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre imprese e per tutto il

sistema produttivo», hanno detto Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di

Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.



«Questa decisione, che per primi, oramai da anni, come Confartigianato sosteniamo, consentirà di accedere

a strumenti concreti di agevolazione fiscale e di semplificazione burocratica, fondamentali per agganciare la

ripresa economica e per favorire nuovi investimenti. Deve essere un’occasione da cogliere per rafforzare la

competitività, stimolare l’innovazione e creare nuovi posti di lavoro. Ora serve un’azione condivisa e

strategica perché le nostre imprese possano sfruttare appieno le opportunità della ZES, per questo siamo

pronti a collaborare con Governo e Regione».