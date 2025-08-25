Marche, via alla Rete Regionale per la Fibromialgia. Vitri: «Passo avanti ora servono azioni concrete»

La consigliera Pd: «La Regione si è finalmente attivata. Ora la sfida è rendere operativa e accessibile la rete nei territori»

PESARO – Dopo anni di battaglie e interrogazioni, un passo avanti per i malati di fibromialgia e Sensibilità chimica multipla nelle Marche. La Giunta Regionale ha approvato l’istituzione della Rete Regionale per la Fibromialgia e i nuovi Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (Pdta) dedicati a queste patologie.

A sottolinearne l’importanza è la consigliera regionale pesarese Micaela Vitri: «Mi fa piacere che il mio impegno su questo fronte non sia caduto nel vuoto e seppur ‘fuori tempo massimo’ la Regione si è finalmente attivata. Ora però la sfida è rendere operativa e davvero accessibile questa rete in ogni territorio, senza lasciare nessuno indietro». Secondo i dati, nelle Marche soffrono di fibromialgia circa 30 mila persone, per il 95% donne, che affrontano un percorso complesso già per ottenere la diagnosi e che non hanno alcuna spesa mutuabile, visto che la sindrome non è ancora inclusa nei Lea. L’atto approvato riconosce fibromialgia e Sensibilità chimica multipla e ne promuove la presa in carico attraverso interventi uniformi sul territorio.



La rete prevede un Coordinamento Regionale nominato dal direttore dell’Ars e Comitati Locali in ogni Ast, da costituire entro 30 giorni, oltre a Centri Spoke collegati con i centri di riferimento già attivi: la Clinica Reumatologica dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per la fibromialgia e la Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la sensibilità chimica multipla. I nuovi percorsi dovranno garantire un approccio omogeneo e multidisciplinare, integrando la presa in carico tra ospedale e territorio. I percorsi saranno oggetto di monitoraggio e audit periodici, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi.

«Un passo avanti – conclude Vitri – ottenuto grazie anche alle associazioni presenti sul nostro territorio che hanno organizzato incontri di informazione e portato avanti importanti iniziative di sensibilizzazione, ma il vero obiettivo però non è stato ancora raggiunto perché l’atto non prevede nessun stanziamento di risorse, nessun bonus o contributo. Curarsi non è un lusso ma un bisogno primario».