Tra Marche e Romagna in bicicletta per incentivare il turismo e l’economia: il progetto di Tavullia

TAVULLIA – Tra le Marche e la Romagna in bicicletta. Il percorso per favorire il turismo outdoor ed incentivare l’economia. Sono gli obiettivi del progetto cicloturistico “Tour dei Campioni nelle terre dei grandi piloti” nato da un’idea della AG Eventi di Alessandro Gualazzi. E proprio Tavullia è il Comune capofila dell’iniziativa che unisce sei Comuni a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini, tra le regioni Marche ed Emilia Romagna: Tavullia, Gradara, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e Montescudo-Montecolombo. Terre unite dalla grande passione per i motori e per la bicicletta. Un binomio che è alla base del progetto che mette in rete i percorsi cicloturistici di questi territori diventati un simbolo internazionale del motociclismo. Tre i percorsi individuati (Tour dei Campioni, Tour dei Borghi e Tour del Parco) che uniscono costa ed entroterra, Marche ed Emilia Romagna. Ed è stata realizzata una guida cartacea ed una mappa affiancata da una cartellonistica per condurre i cicloturisti tra gli splendidi paesaggi delle nostre colline sulle tracce di Valentino Rossi, dei compianti Marco Simoncelli e Nicky Hayden, di Luca Marini, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Andrea Migno, Celestino Vietti e di tanti altri campioni che sono cresciuti o che hanno vissuto in queste zone.

«Con il ‘Tour dei Campioni’ lanciamo un progetto che crediamo possa incentivare il turismo outdoor portando più visitatori nei nostri territori: persone che poi dormiranno nei nostri alberghi e nei nostri B&B, che mangeranno nei nostri ristoranti ed agriturismi e che magari acquisteranno prodotti tipici nei nostri negozi – commenta la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci – E’ importante che ci credano anche altre istituzioni e che contribuiscano a potenziare e valorizzare questa iniziativa. Ma il valore aggiunto di questo progetto è che facciamo dialogare territori di province e regioni diverse ma confinanti tra di loro per un’iniziativa che consideriamo strategica. Quando parliamo di turismo occorre superare i campanilismi e ragionare in un’ottica di sistema. Soprattutto i piccoli Comuni devono fare rete tra di loro per mettere in campo progetti e servizi che possano attirare turisti».

«Ben venga questa iniziativa che conferma la vicinanza di due regioni come Emilia Romagna e Marche, non solo dal punto di vista geografica, ma anche per la vocazione sportiva e la bellezza dei rispettivi territori – spiega il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini – Coriano, terra dei motori e del campione di motociclismo Marco Simoncelli, aderisce con convinzione a questa iniziativa interregionale che unisce diversi Comuni accomunati dalla presenza di campioni sportivi che hanno fatto la storia dei territori e di itinerari da vivere e scoprire in sella alle due ruote».