Marche Multiservizi sale al 90% del capitale sociale di Macero Maceratese

PESARO – Marche Multiservizi, società del Gruppo Hera, acquisisce un ulteriore 20% di Macero Maceratese. Con questa operazione MMS sale al 90% del capitale sociale della storica azienda del territorio operante dal 1969 nell’ambito della gestione rifiuti, con una clientela localizzata prevalentemente nella provincia di Macerata e in parte nelle restanti province marchigiane, oltre che nelle contigue regioni Abruzzo e Umbria. Riconosciuta e consolidata nel centro Italia Macero Maceratese da oltre 50 anni si occupa di servizi legati alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie locali e attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani, in parte destinati a recupero energetico e discarica, in parte a trattamento e recupero. Con 30 addetti dislocati nelle tre sedi di Macerata, Piediripa (MC) e Martinsicuro (TE), negli ultimi anni Macero Maceratese ha gestito una media annua di oltre 50mila tonnellate di rifiuti. Presso l’impianto principale di Piediripa di Macerata sono presenti due impianti di pressatura di grande capacità, un impianto di triturazione e un impianto di selezione rifiuti.

«L’acquisizione di Macero Maceratese nel 2022 è stata un’operazione strategica – spiega l’amministratore delegato di MMS Mauro Tiviroli – Con le autorizzazioni e gli impianti della storica azienda maceratese, ma soprattutto grazie al suo know-how ed expertise, Marche Multiservizi ha potuto mettere a disposizione delle imprese locali nelle province di Macerata, Ascoli, Fermo e di Pesaro Urbino un servizio completo, in particolare per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e non, a conferma del nostro forte radicamento nel territorio. Questa ulteriore acquisizione consolida e rafforza il ruolo di prima multiutility delle Marche di Marche Multiservizi. Vogliamo continuare a crescere per generare sviluppo economico ed occupazione. Dal 2002 ad oggi abbiamo distribuito oltre 1,5 miliardi di valore economico (forniture, investimenti, personale, enti pubblici) generando un indotto occupazionale annuo, diretto ed indiretto, di circa 1.200 persone».

«Con questo ulteriore passaggio proseguiamo un percorso iniziato nel 2022 – spiega Enrico Iesari, amministratore delegato di Macero Maceratese – Tre anni in cui abbiamo potuto contare sul supporto e sul know how di un’azienda solida come Marche Multiservizi, prima multiutility delle Marche e di un Gruppo prestigioso come Hera, primo player italiano nella gestione dei rifiuti. In questi tre anni abbiamo avuto conferma che la scelta strategica di entrare a far parte del Gruppo MMS, di Hera, è stata quella giusta in quanto ci ha consentito di garantire continuità aziendale ed occupazionale assicurando alle imprese del territorio un servizio efficiente e di grande importanza».