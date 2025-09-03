Marche, convenzione Anas-Regione: via alla progettazione per la Pesaro-Urbino

PESARO – Si investe sulla Pesaro Urbino, una arteria fondamentale per il territorio. Ad annunciarlo è il Ministero con una nota stampa.

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata infatti siglata la convenzione tra Anas e Regione Marche per avviare la fase di progettazione dell’opera.

Il progetto

Il nuovo tracciato punta a superare l’attuale frammentazione della rete viaria, oggi basata su più arterie a capacità variabile come la SS 16 Adriatica, la SS 423 e la SP 423, che costringono a lunghi attraversamenti urbani e tempi di percorrenza poco competitivi.

Il progetto mira a creare un collegamento diretto tra i due capoluoghi di provincia, evitando il passaggio all’interno dei centri abitati e riducendo così traffico e inquinamento. L’infrastruttura costituirà un asse trasversale di primaria importanza, in grado di unire la costa adriatica con l’entroterra urbinate e connettere più agevolmente luoghi di interesse culturale e turistico che oggi risultano difficilmente accessibili.

Con la firma della convenzione, Anas si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dell’itinerario, con particolare attenzione al tratto compreso tra Morciola e Urbino, considerato il segmento più critico. Una volta completata questa fase, la documentazione sarà inviata al Mit per definire i passaggi successivi, che confluiranno nei futuri aggiornamenti del Contratto di Programma.

La sottoscrizione dell’accordo rappresenta un passo decisivo per un’infrastruttura definita “indispensabile” dallo stesso ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ne ha sostenuto con forza l’avanzamento. L’opera, infatti, non solo potenzierà i collegamenti interni alla regione, ma consentirà anche una migliore connessione con le reti stradali e autostradali nazionali, favorendo mobilità, turismo e sviluppo economico.