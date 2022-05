Pesaro, via alla manutenzione-lampo dell’Interquartieri. Pozzi: «Mettiamo in sicurezza un’arteria viaria strategica della città» 

PESARO – Via ai lavori di manutenzione dell’Interquartieri di Pesaro. Ad annunciarlo è l’assessore al Fare Riccardo Pozzi che presenta il cronoprogramma del cantiere e le modifiche alla viabilità previste per consentire «il primo, importante, intervento su una delle strade principali della città».

I lavori, dall’importo complessivo di 340mila euro, interesseranno il tratto compreso tra via Solferino e via Trometta e prevedono il rifacimento dell’asfalto drenante e della pavimentazione delle rotatorie A (intersezione con via Solferino) e B (intersezione con via Bonini).

«Come anticipato a novembre – ha detto Pozzi – abbiamo stanziato le risorse per mettere in sicurezza un’infrastruttura, tra le più strategiche della città, su cui finora non eravamo mai intervenuti. Lo faremo rispettando un cronoprogramma pensato per far convivere quanto più possibile la necessaria celerità dei lavori alle esigenze di lavoratori, studenti e famiglie».

Cronoprogramma

Operai e macchine saranno all’opera dalle 21 del 17 maggio (fino alle 7 di domattina), a partire dall’anello della rotatoria A. Una prima serata che non prevede l’interruzione del traffico (se non per alcuni minuti).

Il cantiere prosegue domani, mercoledì 18,dalle 9 alle 17, con l’asfaltatura del tratto tra la rotatoria di via Bonini (B) e quella di via Trometta (C), per il quale è prevista l’interruzione del traffico in direzione Fano. Interruzione prevista anche il giorno successivo dalle 9 alle 17 di giovedì 19 maggio, quando si concluderà l’intervento.

I lavori, nella stessa giornata di mercoledì 18, proseguiranno anche “in notturna”: dalle 21 alle 7 si concluderanno quelli alla rotatoria di via Solferino (A) e proseguiranno quelli sulla B (via Bonini), senza comportare la chiusura al traffico.

Giovedì 19, dalle 21 (fino alle 7 di venerdì), si concluderanno i lavori della rotatoria B. La circolazione sarà garantita in entrambi i sensi di marcia.

Le modifiche alla viabilità si concentreranno, in particolare, negli ultimi 4 giorni di intervento che si svolgerà in orario notturno (dalle 21 alle 7 del giorno successivo) e interesserà il tratto compreso tra la rotatoria A e la B dell’Interquartieri. Per garantire le operazioni domenica 22 e lunedì 23 maggio, è prevista la chiusura al traffico in direzione Fano (dalle ore 21 alle 7); martedì 24 e mercoledì 25 maggio, in direzione Rimini (dalle ore 21 alle 7).

Il cronoprogramma potrebbe subire lievi variazioni.