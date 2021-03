Manutenzione ed efficientamento energetico: 5 milioni per le scuole pesaresi

PESARO – Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, 5 milioni di euro dal Miur per 5 istituti della provincia di Pesaro.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, da finanziare con le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2020, per un totale di 855 milioni di euro. La Provincia di Pesaro e Urbino ha visto accolti tutti gli interventi candidati a finanziamento, per un totale di 5 milioni e 369mila euro spettanti all’ente sulla base di una tabella di riparto nazionale che tiene conto del numero di alunni e di edifici.

Si tratta del risanamento conservativo con messa in sicurezza di una porzione del secondo piano dell’istituto “Olivetti” di Fano (per un importo di 520mila euro). Poi i lavori di completamento per bonifica amianto, adeguamento sismico e alle vigenti norme di sicurezza del liceo scientifico “Torelli” di Fano (2 milioni di euro). Toccherà anche all’efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’istituto “Battisti” di Fano (400mila euro), del miglioramento sismico e adeguamento delle norme di sicurezza e antincendio del liceo artistico “Scuola del libro di Urbino” sede di via Bramante (380mila euro) e all’adeguamento delle norme di sicurezza e antincendio degli edifici del Campus di Pesaro sede del liceo “Marconi”, del liceo “Mamiani” e dell’istituto tecnico “Bramante – Genga” (per un totale di 2 milioni di euro).

Soddisfatto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, anche per altri stanziamenti annunciati dal Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi. «Il Ministro ha firmato il decreto con i criteri di riparto del secondo piano di investimenti per le scuole superiori, per un ammontare complessivo di 1 miliardo e 125 milioni di euro e presto ci verrà comunicata la somma spettante alla Provincia di Pesaro e Urbino. In questo caso gli interventi potranno riguardare, oltre alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico, anche la messa in sicurezza, la nuova costruzione ed il cablaggio interno agli edifici. I nostri uffici sono già al lavoro per programmare gli interventi da candidare a finanziamento».