I Maneskin già a Pesaro per aprire il tour europeo. Cena da Pasqualon e prove blindate

PESARO – Tutto pronto per il concerto dei Maneskin alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Appuntamento il 23 febbraio, giorno del concerto. Ma intanto la band è già in città per le prove e ha scelto un ristorante del centro storico per passare la serata e gustare un buon piattto.

Due componenti della band, Victoria e Thomas, hanno cenato all’Osteria Pasqualon. La band è alle prese con una sessione di prove in un’arena blindatissima, poi giovedì aprirà il tour europeo proprio a Pesaro.



Negli ultimi due anni i Maneskin sono finiti ai vertici di tutte le classifiche mondiali: il loro nuovo disco “Rush”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente è al primo posto in 15 classifiche diverse e nella TOP 5 di 20 Paesi; hanno conquistato 18 dischi di Diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d’oro e hanno totalizzato oltre 7 miliardi di streaming. La scaletta dello spettacolo sarà sulla falsa riga di quella del tour americano con l’inserimento di qualche brano del nuovo disco.