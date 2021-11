I Maneskin in concerto alla VitriFrigo Arena, sarà la data zero del Tour

PESARO – I Maneskin a Pesaro. Annunciata la data zero del loro tour alla Vitrifrigo Arena il 27 gennaio 2022.

Parte da Pesaro Città della Musica il tour 2022 della band italiana vincitrice di Eurovision Song Contest 2021! Laca Pieri, presidente Aspes che gestisce l’arena parla di uno «spettacolo nello spettacolo, i Maneskin in concerto alla Vitrifrigo Arena, che si conferma contenitore/attrattore fondamentale per l’economia turistica della città e del territorio».

«Sarà un grande onore ospitare nella nostra città i Maneskin, dopo il loro grande successo internazionale in giro per il mondo scalando le classifiche di ogni Paese – commenta soddisfatto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Un grande traguardo. Un grande evento all’interno della bellissima Vitrifrigo Arena».

Hanno vinto un MTV Europe Music Award, aperto il concerto dei The Rolling Stones a Las Vegas e registrato sold out in tutta Italia. I biglietti sono disponibili da lunedì alle 11 su bit.ly/ManeskinVivo e in tutte le rivendite autorizzate da sabato 4 dicembre alle 11.