Mammografo di via Nanterre, Area Vasta 1: «Procedure in corso, ci stiamo adoperando per la sostituzione»

PESARO – L’appello della consigliera per un mammografo non cade nel vuoto. L’esponente Pd Anna Maria Mattioli ha chiesto con urgenza la sostituzione del Mammografo in dotazione presso il centro diagnostico del Distretto di Via Nanterre.

L’Area Vasta 1 interviene per le dovute precisazioni: «Con nota del 25.09.2020 il Responsabile UOD Screening senologico dell’Area Vasta 1 relazionava sulla necessità di sostituire il mammografo del Distretto Sanitario di Pesaro Via Nanterre. Le procedure CONSIP allora in corso per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi non rispettavano le necessità dal punto di vista tecnico e prestazionale avanzate dal Responsabile UOD Screening senologico dell’Area Vasta 1. E’ stato necessario l’avvio di una nuova procedura di gara aziendale. Con determina 554/ASURDG del 29.10.2021 la Direzione Generale ASUR deliberava l’avvio della procedura aziendale, con nomina del Responsabile del Procedimento e del gruppo di progettazione. La Direzione ASUR ha provveduto alla pubblicazione delle schede progettuali relative alle tecnologie finanziate nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Le attività del gruppo di progettazione sono attualmente in corso e le tempistiche stimate per il completamento

della procedura (stipula contrattuale) sono di circa 8 mesi».



L’Area Vasta 1 in sinergia con l’Asur Marche si è, dunque, «prontamente adoperata per la sostituzione del mammografo, consapevoli dell’importanza degli esami diagnostici per la prevenzione dei tumori alla mammella, soprattutto se effettuati con macchinari di ultima generazione. È, infatti, importante evidenziare – chiude Romeo Magnoni, Direttore dell’AV1 – come non ci si sia limitati nella scelta a quelli offerti con procedure CONSIP, bensì sia stata avviata una gara ad hoc per le esigenze specifiche richieste dai servizi di screening di Asur Marche».