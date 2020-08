Maltempo, raffiche di vento a Pesaro: motociclista travolto da un albero

PESARO – Una raffica di vento particolarmente violenta ha abbattuto un albero che è caduto sulla strada mentre stava passando uno scooterista. È successo nel pomeriggio del 30 agosto in zona di Petriano.



L’ondata di maltempo annunciata dalla protezione civile ha fatto sentire i suoi effetti nel pesarese provocando non pochi disagi: tra gli incidenti potenzialmente più gravi quello accaduto al centauro 27enne che viaggiava in frazione di Gallo in via Valle. Il giovane si è visto cadere addosso una grossa pianta che lo ha centrato in pieno. Fortunatamente il centauro non è rimasta ferito gravemente: sul posto è comunque intervenuta una pattuglia della Polizia ed un mezzo dei Vigili del Fuoco.



Altri incidenti hanno riguardato il pesarese nel medesimo pomeriggio: a Lunano una macchina che avrebbe dovuto prendere parte all’edizione 2020 del Rally di San Marino ha impattato contro una moto. Il sinistro si è consumato su strada, ovvero fuori dal contesto della competizione. L’auto stava infatti effettuando uno spostamento tra una tappa e l’altra quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con una moto sulla quale viaggiavano due persone. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato soccorso dall’eliambulanza che ha provveduto al trasporto ad Ancona.