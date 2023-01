Maltempo Pesaro, situazione in miglioramento. Onlus Gulliver consegna una lavatrice e legna a una famiglia

Sopralluoghi in via dei Pioppi dove c'erano stati danni per una famiglia e nella zona del casello. Belloni: "In miglioramento"

PESARO – Maltempo, la situazione verso un miglioramento. Enzo Belloni, assessore all’Operatività ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare le situazioni del territorio comunale in cui si sono registrati danni dovuti al maltempo, in particolare dopo le piogge di lunedì.

«La situazione sta migliorando, continuiamo a monitorare le situazioni dove si sono registrate criticità». Prima tappa in strada dei Pioppi per consegnare del materiale alla famiglia che aveva subito i danni più ingenti: «Abbiamo portato una lavatrice e della legna grazie alla collaborazione e sensibilità della Onlus Gulliver» spiega l’assessore. Tra gli oggetti recapitati alla famiglia, anche medicinali e beni sanitari «recuperati tramite l’Ast che ha risposto subito all’appello che ieri abbiamo lanciato».

La seconda tappa Belloni l’ha fatta poi nell’altra zona colpita con maggiore intensità del maltempo, quella vicino al casello autostradale. «Anche in strada Fornace Vecchia la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Le criticità registrate in quest’area sono forse dovute al cattivo funzionamento delle pompe per il sollevamento delle acque dell’autostrada, continueremo a monitorare».

Sopralluogo in zona Fornace vecchia

Così come le verifiche e le operazioni di pulitura delle strade: «Molte sono state liberate da rami e fango, lavate e ora sono perfettamente fruibili». Risulta al momento con la circolazione a senso unico alternato la provinciale che collega Villa Betti a Ginestreto.

Monitorato anche il litorale, «Le mareggiate hanno provocato danni di non poco conto negli stabilimenti balneari mentre la nostra Bicipolitana ha retto. Le attività di controllo proseguiranno a Polizia locale, Protezione civile e Centro operativo del Comune, che stanno svolgendo un ottimo lavoro e che ringrazio».