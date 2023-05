Maltempo Pesaro, scuole chiuse anche il 17 maggio. Il sindaco: «Previste altre piogge, chiederemo lo stato d’emergenza»

PESARO – Scuole ancora chiuse nella giornata di mercoledì 17 maggio. Il maltempo non ha dato tregua, di qui l’annuncio del sindaco Matteo Ricci al termine del comitato per l’ordine e sicurezza pubblica di martedì pomeriggio.

«Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse anche il 17 maggio 2023. Le previsioni sono negative, con allerta arancione e possibili precipitazioni nella notte e in mattinata. È stata una giornata difficile per Pesaro, una situazione critica, con allagamenti in tante zone della città. Lo stato d’allerta continua, soprattutto vicino al corso del Fiume Foglia: qualche ora fa è stata aperta la diga di Mercatale (si attende la piena tra le 22 e le 24 a Pesaro ndr). I danni sono stati tanti, anche a impianti pubblici e privati, li verificheremo quando la fase critica sarà passata. Di certo chiederemo lo stato d’emergenza, abbiamo bisogno dell’aiuto della Regione Marche e dello Stato per le conseguenze di queste forti precipitazioni che hanno colpito il nostro territorio. Voglio ringraziare i cittadini che hanno collaborato stando a casa o pulendo le strade davanti alla propria abitazione. Ringrazio anche la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, al Centro Operativo e tutte le Forze dell’Ordine intervenute, tutti stanno facendo un grande lavoro. Forza Pesaro», ha concluso Ricci.

Ci sono stati danni alle aziende nella zona di Chiusa di Ginestreto, ma anche in numerose abitazioni e garage. Il Genica è esondato in zona Loreto invadendo il Parcheggio San Decenzio. Allagati sottopassi Ferroviari, via Flaminia (si è sconnesso il manto stradale per scoppio tubazione sottoservizi), via Fontesecco, via Lago Maggiore, via Terzi , Strada Vincolungo a Colombarone, Strada DI Pontevalle, Strada Montefeltro (svincolo Obi allagata).