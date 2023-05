Maltempo Pesaro, Ricci: «Non ottenere lo stato d’emergenza sarebbe una grande ingiustizia». Parte la conta dei danni

Martedì ci sarà il consiglio dei ministri. Il sindaco di Pesaro: «Danni incalcolabili per strade, impianti pubblici e tante abitazioni di privati». Ecco il form per segnalare i danni

PESARO – La conta dei danni e la partita che si sposta sul piano del peso politico di un territorio. Lo sa bene Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: «Il peggio è passato, ma dobbiamo continuare a tenere accesa l’attenzione su ciò che è successo. Martedì ci sarà il Consiglio dei Ministri che definirà lo “Stato d’Emergenza”, se non riuscissimo ad ottenerlo sarebbe una grande ingiustizia per tutti».

«Siamo stati fortunati perché periferia dell’epicentro del maltempo e non ci sono stati morti o feriti. Da oggi si iniziano a censire i danni, che sono incalcolabili per strade, impianti pubblici e tante abitazioni di privati cittadini. Ringrazio ancora una volta il Prefetto Greco per l’ottimo lavoro di coordinamento e tutti coloro che sono intervenuti durante l’emergenza».

Ecco allora che finita la fase di emergenza, inizia la mappatura dei danni causati dall’alluvione che ha colpito Pesaro e l’intero territorio provinciale. Ricci chiarisce: «Chiediamo lo stato di emergenza per il nostro territorio, abbiamo bisogno di una mano dal Governo, dalla Regione, perché i danni sono incalcolabili e da soli non possiamo farcela».

Per supportare la stima, il Comune ha predisposto un servizio rivolto ai cittadini del comune di Pesaro che possono, da oggi, compilare il modulo dedicato https://forms.office.com/e/3bNXmTJ0cL e riempire i campi dei contatti, quello della breve descrizione del tipo di danno subito (abitazione, garage, arredo, impianto, etc) e quello della stima degli stessi (utile a questa prima ricognizione, non per richiedere aiuti economici o contributi). Le foto associate ai danni dichiarati nel modulo possono essere inviate alla mail alluvione2023@comune.pesaro.pu.it (scrivereil nome e cognome di chi fa la segnalazione).

Per informazioni è possibile contattare il numero attivato dal Comune: 0721.387789 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13).

QUI il form.