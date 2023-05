Maltempo Pesaro, quattro famiglie evacuate in zona casello. L’appello del Comune per diventare volontari

PESARO – Maltempo, quattro famiglie evacuate nella zona del casello dell’A14. Una zona dove gli scarichi di scolo non hanno retto e hanno provocato allagamenti. Le famiglie hanno trovato ristoro da parenti.

Gli interventi del centro operativo a Pesaro sono 100 solo nel Comune di Pesaro, solo 40 riguardano le strade. Sono 150 quelli svolti dai Vigili del fuoco.

Intanto il Comune lancia un appello per trovare volontari. «Pronti a intercettare la grande solidarietà dei pesaresi e convogliare le energie per aiutare le famiglie del territorio» così Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale presentano la chiamata di “Volontari Alluvione”, iniziativa promossa dal Comune per convogliare le tante disponibilità a supporto dei cittadini colpiti dall’alluvione di questi giorni, «e arrivate soprattutto da ragazze e ragazzi, e in particolare dai componenti del Forum Giovani, che ringraziamo per la loro partecipazione e sensibilità».

Gli assessori Murgia e Perugini

«È sufficiente compilare il modulo con le proprie generalità – spiegano – per essere poi ricontattati dal gruppo comunale della Protezione civile che fornirà le informazioni e le modalità con cui dare una mano. Tutti possono fare la propria parte, dare il proprio contributo che, oltre a essere un gesto concreto, è un segno importante di sostegno e umanità per chi, in questo momento, sta attraversando ore difficili. Pesaro si è sempre dimostrata solidale, siamo certi lo farà anche questa volta».

Per diventare volontari, compilare il modulo al link: https://tinyurl.com/VolontariAlluvionePesaro

Le famiglie che necessitano di aiuto possono invece scrivere e telefonare ai contatti attivati dal Comune di Pesaro: alluvione2023@comune.pesaro.pu.it – 0721.387789.