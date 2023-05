Maltempo Pesaro, frane e smottamenti: ecco la mappa delle strade interrotte

PESARO – Provincia di Pesaro, cresce la conta dei danni. Ecco il report delle strade del territorio interessate da frane e smottamenti.

Senso unico alternato istituito nelle ultime ore in altre tre strade provinciali a causa del maltempo. Si tratta di sp 5 Mondaviese, sp 46 Montegrimano e sp 128 Montegrimano-San Marino. Chiuse invece completamente la sp 68 Monteguiduccio e la sp 67 San Donato in Taviglione. In totale sono ora 57 le arterie interessate da provvedimenti di chiusura totale o parziale nella provincia di Pesaro e Urbino, che ieri ha chiesto lo stato di emergenza con il presidente GiuseppePaolini. Tutto il personale tecnico e operativo dell’Ente è in azione con i mezzi, insieme a quelli di 15 ditte private.

Ecco il riepilogo della viabilità. Chiuse per maltempo la strada provinciale 111 ‘Tarugo’ tra Acqualagna e Pergola per esondazione fosso del Tarugo e per frane; la Sp 18 Mutino che da Lunano sale a Frontino per diversi smottamenti; la Sp 21 tra Urbania e Piobbico per frane e sversamenti (poi riaperta a senso unico alternato); Sp 130 Valle di Teva tra la Conca e la Fogliense per straripamento del torrente Fogliola e smottamenti; Sp 32 Pesaro-Mombaroccio in prossimità della ditta Marchigiana Mobili per sversamenti e tra Ponte Valle e Trebbio della Sconfitta per esondazione Genica e frane diffuse; Sp 44 Panoramica Pesaro – Gabicce (15 frane su tutta la strada); Sp 2 tratto Faggiola al chilometro 2,200 (frana di valle); Sp 147 località San Giovanni in Petra (frane e strada allagata); Sp 112 località Torriola (fango e tratto allagato); Sp 1 chilometro 1,800 località ‘il Torrione’ (fango sulla carreggiata); Sp 150 Piè delle Vigne (frana e smottamenti); Sp 38 Tavullia-Pozzo Basso e San Giovanni in Marignano (smottamenti con sversamenti di fango); Sp 60 Sanatorio Candelara (4 frane nei pressi della struttura sanitaria Galantara); Sp 423 Urbinate tratto Obi-Osteria Nuova (allagamenti diffusi); Sp 45 Carignano (tre frane di monte), Sp 143 Cairo (esondazione torrente Arzilla), Sp 68 Monteguiduccio e Sp 67 San Donato in Taviglione.

La frana e lo smottamento sulla provinciale 68

Da segnalare anche i notevoli peggioramenti sulle frane relative al maltempo dello scorso gennaio, già comunicati alla Regione Marche, con istituzione del senso unico alternato: Sp 147 Paganica (frana di valle all’ingresso dell’Agriturismo); Sp 6 Montefeltresca (frana di valle tra Macerata Feltria e Pietrarubbia); Sp 67 San Donato in Taviglione (frana di valle dopo Gadana); Sp 37 Sassocorvaro (frana di valle in prossimità del Comune di Sassocorvaro); Sp 16 Orcianense (frana di valle nei pressi di Montemaggiore al Metauro); Sp 94 Monterolo (smottamenti di valle e di monte); Sp 43 San Gregorio (frana e smottamenti); Sp 143 Cairo (smottamenti); Sp 115 Santa Vittoria (frana di valle prima di Torre San Marco); Sp 57 Sant’Angelo Montefelcino (frana di valle); Sp 30 Sant’Angelo Montelabbate (due frane di valle); Sp 73 Pontevecchio (frana di valle); Sp 64 Marrone (frana di valle); Sp 39 Monteluro (due frane di valle); Sp 26 Mombaroccese (frana di valle); Sp 2 Conca (frane e caduta massi); Sp 2 Conca Faggiola (frana di monte); Sp 7 Pianmeletese (due frane di monte); Sp 9 Urbinate Feltresca (caduta massi); Sp 29 Pietralunga (caduta massi); Sp 28 Pian di Trebbio (frana di valle e di monte); Sp 18 Mutino (caduta massi); Sp 23 Tavoletana (frana di monte); Sp 37 Sassocorvaro (frana di monte); Sp 66 Cà La Lagia (frana di monte); Sp 67 San Donato in Taviglione (frane di valle e caduta massi); Sp 88 Peglio – Bivio San Donato (due frane di monte); Sp 108 La Marcella (frana di monte); Sp 109 Baciuccaro (frana di monte); Sp 119 San Donato- Bivio Molino Bellucci (due frane di monte e una di valle) – Sp 135 Castellina Cà Antonio (due frane di monte); Sp 147 Paganica (frana di valle e caduta massi); Sp 50 Valdorbia (caduta massi e scivolamento scarpata); Sp 5 Mondaviese (smottamento), Sp 5 Mondaviese; Sp 46 Montegrimano; Sp 128 Montegrimano-San Marino e Sp 57 Montefelcino (due frane di valle).