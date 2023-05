PESARO – Maltempo, danni alle aziende, strade, case e garage. E l’invito a restare a casa.

Il sindaco Matteo Ricci ha fatto il punto al termine della riunione alla sala operativa. «La situazione è critica, invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario».

Ricci conferma: «Il torrente Genica è uscito in più punti, in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia. Inoltre ci sono stati tanti smottamenti in diverse zone del Comune, che bloccano il transito delle strade. Ora il tempo sta dando una tregua, ma le previsioni per le prossime ore prevedono ulteriori piogge. Tutti i mezzi e gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco, del centro operativo e delle forze dell’ordine sono in azione, anche nelle fabbriche di chiusa di Ginestreto. Ci sono sicuramente diversi danni a case, aziende e strade, che verificheremo quando l’emergenza sarà finita. Invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario. Alle 17 ci sarà una nuova riunione, dove decideremo anche su apertura o chiusura delle scuole domani», ha concluso.

Eccole le strade e sottopassi chiusi, aggiornate alle ore 13:

– Genica esondato in zona Loreto

– Parcheggio San Decenzio

– Sottopassi Ferroviari

– Via Flaminia (si è sconnesso il manto stradale per scoppio tubazione sottoservizi)

– Via Fontesecco

– Via Lago Maggiore

– Via Terzi

– Strada Vincolungo a Colombarone

– Strada DI Pontevalle

– Strada Montefeltro (svincolo Obi allagata)

– Chiusa la Provinciale a Santa Maria Arzilla

– Via Lucaione

– Via Lago Di Lesina

– Strada Panoramica Ardizio (frana che restringe la carreggiata)

– Strada Madonna Del Monte

– Strada Ferrata nord

Il video dei vigili del fuoco