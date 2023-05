Allagamenti e interventi diffusi in città anche in via Lago Maggiore, Ponte Valle e Strada Roncaglia

PESARO – Allagamenti e strade chiuse, il maltempo previsto già da ieri con l’allerta arancione sta flagellando anche Pesaro.

Il sindaco Matteo Ricci è in contatto costante con il centro operativo. «Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell’Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia». Gli interventi sono diffusi e costanti, si registrano accumuli d’acqua anche in via Flaminia, Borgo Santa Maria.



L’assessore all’Operatività Enzo Belloni, insieme al sindaco Matteo Ricci lancia un messaggio alla cittadinanza: «Al momento, tenuto conto delle attuali condizioni meteo e della situazione che si registra sul territorio provinciale, si invita a mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessario». Seguiranno aggiornamenti.